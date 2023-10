Mort de Marwan Berreni : le bel hommage de Léa François « je n’sais pas ce que sera Barbara sans Abdel »

Publicité





Alors qu’on a eu la confirmation de la mort de Marwan Berreni cette semaine, les hommages ont continuer pour dire au revoir à l’acteur phare de « Plus belle la vie ».





Parmi les hommages, celui de Léa François, qui incarnait Barbara dans PBLV aux côtés de Marwan Berreni, était très attendu. Et sans surprise, l’actrice est très triste et elle a rendu un magnifique hommage à son ami.







Publicité





« On s’connaissait depuis nos 15 ans… dans la même classe au cours Florent… Tu as été pendant tant d’années un de mes humains préférés au monde » a écrit Léa François sur Instagram.

« On reprend les tournages demain et je n’sais pas ce que sera Barbara sans Abdel… il faudra qu’elle soit forte… J’ai l’impression qu’une partie de ma vie s’envole avec toi… T’étais la personne la plus sociable de la Terre… qu’est-ce que ça va donner là haut?! Fou pas trop l’bordel et embrasse ton frère (même si je sais que c’est déjà fait). »



Publicité





VIDÉO les plus beaux moments d’Abdel et Barbara dans Plus belle la vie