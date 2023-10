Mort de Suzanne Somers de « Notre belle famille »

Publicité





Une bien triste nouvelle en ce début de semaine. L’actrice Suzanne Somers, que l’on a tous connue dans le rôle de Carol Foster dans la série « Notre belle famille », est morte à l’âge de 76 ans.





L’actrice, auteure à succès et entrepreneure est décédée tôt dimanche matin entourée de sa famille, selon une déclaration de son porte-parole dans un communiqué. Elle est décédée la veille de son anniversaire.







Suzanne Somers aurait du avoir 77 ans ce lundi 16 octobre. Sa famille était prête à se réunir pour célébrer son anniversaire.

« Ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’ont beaucoup aimée« , a déclaré son attaché de presse.



Elle s’était faite connaitre dans le rôle de Chrissy Snow de 1977 à 1981 dans « Three’s Company », rôle pour lequel elle avait eu un Golden Globe. Elle avait ensuite incarné Carol Foster Lambert aux côtés de Patrick Duffy dans « Notre belle famille » de 1991 à 1998. Et plus récemment, elle avait participé à « Dancing with the stars » en 2015.