Demain nous appartient du 16 octobre : Alex a sauvé Julie mais... (résumé + vidéo épisode 1535 en avance)

Demain nous appartient du 16 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1535 de DNA – Julie est hospitalisée ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Alex lui a sauvé la vie, elle est saine et sauve. Mais Nathan et Julie vont avoir du mal à pardonner leur père…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 16 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1535

À l’hôpital, Julie se réveille. Elle a été poignardée par Joris mais par chance, aucun organe vital n’a été touché. C’est le soulagement pour Nathan. Alex, en comprenant l’appel à l’aide de la jeune fille, vendredi dernier, lorsqu’elle a provoqué un accident avec sa camionnette, a permis de sauver la vie de Julie. Nathan et Julie ne savent pas comment remercier Alex… Celui-ci touche deux mots à Nathan au sujet de leur père. Il pense que Bruno doit être fou d’inquiétude et conseille à Nathan de le prévenir que sa fille est hors de danger.

Pendant ce temps là, Soraya descend de son petit nuage. Et Bart est pris la main dans le sac…

VIDÉO Demain nous appartient du 16 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



