« Noël à tout prix ! » : votre téléfilm de Noël ce 23 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Noël à tout prix ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 octobre 2023 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, TF1 donne le coup d’envoi des téléfilms de Noël ! Préparez votre plaid et votre chocolat chaud et installez-vous tranquillement devant « Noël à tout prix ! ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Noël à tout prix ! » : l’histoire

Après une rupture amoureuse, Emily rentre chez ses parents pour les fêtes. Mais surprise : ils ont décidé de partir vivre en Floride et la laissent gérer seule l’organisation des diverses activités de Noël du voisinage, qui ne plaisante pas sur le sujet. Elle retrouve un ami d’enfance, Jared, qui a pris la tête du Comité de Noël de la rue.

Noël à tout prix !, interprètes et personnages

Avec : Lacey Chabert (Emily), Stephen Tobolowsky (Ned), Wes Brown (Jared), Peter Jacobson (Albert)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Noël au château enchanté ».

« Noël au château enchanté » : l’histoire et le casting

Brooke et Margot décident de partir en Irlande pour retrouver la famille de leur père, décédé. Se faisant, au hasard de leur pérégrination, elles rencontrent Aiden, le comte de Glaslough et maître de Castle Hart. Elles se font alors passer pour une célèbre agence événementielle et acceptent d’organiser le gala de Noël annuel du château. Mais leurs mensonges les rattrapent…

Avec : Lacey Chabert (Brooke Bennett), Stuart Townsend (Aiden Hart), Ali Hardiman (Margot Bennett), Kate O’Toole (La duchesse d’Abercorn)