Plus belle la vie : c’est reparti ! La série culte relancée dès aujourd’hui

Après avoir tourné la scène de l’effondrement de la place du Mistral vendredi dernier, c’est aujourd’hui que reprend officiellement le tournage de « Plus belle la vie », dans les studios de la Belle de Mai, à Marseille. Un an arrêt après que tout se soit arrêté suite à la suppression de la série sur France 3, TF1 relance le feuilleton marseillais pour une diffusion prévue en janvier.





Les acteurs, comme Laurent Kerusore (Thomas Marci), Léa François (Barbara) et Tim Rousseau (Kilian) ont repris ce lundi le chemin des tournages des nouveaux épisodes dans de nouveau décors.







« Le retour, le coeur lourd mais prêt » a écrit Laurent sur son compte Instagram dimanche soir.

Une reprise de « Plus belle la vie » évidemment chargée en émotion pour les acteurs alors qu’en un an, la série a été endeuillée par les suicides de Michel Cordes (Roland) et Marwan Berreni (Abdel).



La disparition du personnage d’Abdel devrait être évoquée au début du premier épisode, avec l’effondrement de la place du Mistral, qui ne fera plus partie de ce « Plus belle la vie » nouvelle génération puisque les décors ont été détruits en début d’année. Et un hommage à Michel Cordes est prévu.

Le nouveau Mistral sera inspiré d’un bar situé à Allauch, près de Marseille. Ils y tourneront les scènes extérieures 30 jours par an, à commencer par ce mercredi.