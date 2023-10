Plus belle la vie : TF1 annonce le changement de nom de la série culte !

Publicité





Retour de Plus belle la vie sur TF1, changement de nom – C’est une annonce choc qu’a fait la production de « Plus belle la vie » ce samedi matin. En effet, TF1 et Newen ont annoncé officiellement sur les réseaux sociaux le changement de nom de la série pour sa renaissance sur la chaîne en janvier prochain.





La série culte s’appellera désormais « Plus belle la vie, encore plus belle ».







Une officialisation d’une rumeur qui circulait depuis une bonne semaine déjà et à laquelle beaucoup de fans ne voulaient pas croire. Et l’annonce vient confirmer un article du Parisien publié vendredi soir, qui dévoilait en exclusivité ce nouveau nom de la série.

Rappelons que le tournage de la série a repris lundi dernier dans les studios historiques de la Belle de Mai à Marseille, et sur la commune d’Allauch qui abritera les décors extérieurs comme le bar du Mistral, le cabinet médical et le commissariat.



Plus belle la vie change de nom