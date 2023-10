Plus belle la vie : quelle horaire pour le retour sur TF1 ?

Publicité





Retour de Plus belle la vie sur TF1, infos horaire – Alors qu’hier on vous annonçait la date de retour de « Plus belle la vie » sur TF1 (voir notre article), on en sait maintenant plus concernant l’horaire de diffusion !





En effet, selon les infos du Parisien, « Plus belle la vie » devrait être diffusé à raison d’un épisode inédit par jour à 13h40 du lundi au vendredi, avec une rediffusion sur TFX à 20h20.







Une bonne nouvelle donc pour les fans du feuilleton quotidien puisque s’ils ne sont pas disponibles à 13h40, ils retrouveront leur série à l’horaire historique le soir sur TFX ! Et évidemment, « Plus belle la vie » sera disponible en replay sur myTF1.

Rappelons que c’est cette semaine que les tournages des épisodes inédits ont débuté aux studios de la Belle de Mai, à Marseille, et en extérieur à Allauch où est situé le nouveau bar du Mistral, mais aussi le cabinet médical et le commissariat.



