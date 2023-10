Quotidien du 27 octobre 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 27 octobre 2023, les invités – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 27 octobre 2023

➤ Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste

➤ Eloi, pour son album « Dernier orage »

➤ Gabriel Donzelli, pour son spectacle « C’est bientôt fini »

Des audiences au top en octobre

En octobre, Quotidien présenté par Yann BARTHÈS sur TMC, réalise son 2ème meilleur mois de l’année avec 2,1 millions de téléspectateurs en moyenne et se place très largement Talk-show N°1 !



L’émission enregistre un RECORD avec jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs et une fois de plus, il s’agit de la meilleure audience TNT du mois !

Quotidien continue son ascension avec des scores excellents sur cibles principales avec en moyenne :

– 18% de PdA sur les 25-49 ans, positionnant TMC 2ème chaine nationale

– 18% de PdA sur les ICSP+, positionnant TMC 1ère chaine nationale

Le Talk est de nouveau LEADER sur les jeunes avec 17% PdA chez les 15-34 ans. L’émission a toujours une puissance inégalée en TNT : plus de 26 millions de téléspectateurs ont regardé au moins une fois Quotidien ce mois-ci.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 27 octobre 2023 à 19h25 sur TMC.