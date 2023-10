Quotidien du 6 octobre 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 6 octobre 2023, les invités – Ce vendredi soir et pour bien terminer la semaine sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 6 octobre 2023

➤ Francis Cabrel, pour son nouveau single « Un morceau de sicre » qui sort le 13 octobre (disponible en pré-commande ici)

C’est un projet qui tenait particulièrement à coeur à Francis Cabrel. Composer une chanson comme un hymne à sa ville, Toulouse. Il s’y est consacré à 100%, au-delà de l’aspect musical, Francis a peint la pochette, fait le storyboard du clip et l’a produit. C’est donc avec cette même logique que cet objet collector sort naturellement sur une structure indépendante.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 6 octobre 2023 à 19h25 sur TMC.