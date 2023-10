« S.W.A.T. » du 3 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1

Publicité





« S.W.A.T. » du 3 octobre 2023 – Ce mardi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur MYTF1.







« S.W.A.T. » du 3 octobre 2023 : vos épisodes inédits ce soir

Episode 6 saison 6 « Un monde à part » : Une jeune star de cinéma est agressée chez elle par un homme. Ce dernier tue la femme de ménage et parvient à prendre la fuite avant l’arrivée du S.W.A.T. Hondo et son équipe tentent de retrouver le suspect, mais ils se heurtent à Sanchez, en charge de la sécurité de l’actrice. Le tueur revient à la charge et il apparaît très vite que son but ultime n’est pas de s’en prendre à la jeune femme…

Episode 7 saison 6 « La balle de trop » : Les quatre cavaliers, des tueurs au service d’un cartel, déclenchent une fusillade dans un rassemblement de food trucks. Ils recherchent de la cocaïne dissimulée dans des avocats qui se sont retrouvés par erreur chez un grossiste en fruits et légumes. L’équipe d’Hondo remonte la piste des avocats jusqu’à une ultime confrontation dans le supermarché où ils ont atterri.



S.W.A.T., présentation de la saison 6

oujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel « Hondo » Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles.

Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue.

Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson)), Alex Russel (Jim Street), David Lim (Victor Tan), Kenny Johnson (Dominique Luca), Patrick St. Esprit (Léa Dillalo), Rochelle Aytes (Nichelle Carmichael), Jay Harrington (David « Deacon » Kay)

Notez que ces deux épisodes inédits seront suivis de trois rediffusions des saisons précédentes dès 22h50.