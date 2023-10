Secret Story de retour en 2024 ? Ça se précise !

Publicité





Après la Star Academy relancée avec succès l’an dernier, TF1 s’apprêterait à fair renaitre de ses cendres un autre programme phare : Secret Story. La rumeur circule depuis déjà de nombreux mois mais cette fois-ci, selon CG Scoops, le retour du programme de télé-réalité serait désormais acté et l’annonce officielle de TF1 serait imminente !





La maison des secrets devrait donc réouvrir ses portes l’été prochain.







Côté animation, on ne sait pas encore si TF1 va choisir de faire à nouveau confiance à Christophe Beaugrand, qui animait les dernières saisons de Secret Story sur TFX. Aucune info non plus pour l’instant sur la chaîne du groupe sur laquelle le groupe TF1 relancera le programme.

Rappelons qu’il y a quelques mois, Jean-Louis Blot, président d’Endemol France, avait confirmé son envie de voir Secret Story revenir : « Nous souhaitons que le programme revienne, évidemment. Il s’agit d’une marque parfaitement appropriée aux usages actuels, entre la télévision et le web » avait-il confié au Parisien en mars dernier.



A suivre !