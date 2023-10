Star Academy 2023 : coup d’envoi le 4 novembre, toutes les infos

Publicité





Star Academy 2023 lancement le samedi 4 novembre 2023 sur TF1 – La « Star Academy » s’apprête à accueillir sa nouvelle promotion le samedi 4 novembre prochain. Après plusieurs mois de casting, 16 élèves âgés de 18 à 25 ans ont décroché leur place pour intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure. Chaque semaine sera un défi, ils devront se surpasser pour décrocher leur place en finale.





Le vainqueur de cette édition remportera un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, lui garantissant la production d’un premier album, ainsi qu’un gain de 100.000 euros.







Publicité





Qui dit nouvelle promotion dit nouvelle décoration ! Le château s’est refait une beauté et s’apprête à ouvrir les portes d’une nouvelle pièce, « la salle du public ». Véritable fenêtre sur le monde extérieur, les élèves pourront exceptionnellement interagir avec le public via MYTF1 :

L’élève qui aura le mieux réussi ses prestations sur le prime pourra se rendre dans la salle pour répondre directement aux questions des internautes.



Publicité





Chacun des nommés pourra enregistrer un message à l’attention du public pour le convaincre de voter pour lui et ainsi défendre sa place dans la compétition

Tout au long de l’aventure, « la salle du public » pourra également être le théâtre de nombreuses surprises

Cette saison signe le grand retour de la tournée de la « Star Academy ». Un prime dédié permettra aux élèves de décrocher leur place pour y participer.

UN CORPS PROFESSORAL D’EXCELLENCE

Pour les accompagner dans cette aventure unique et très exigeante, le directeur de la nouvelle promotion, Michael GOLDMAN, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talents, sera entouré de 5 professeurs et de 2 répétitrices, toutes et tous experts dans leur domaine pour révéler et développer le potentiel des académiciens :

– Malika BENJELLOUN assurera les cours de danse et fera en sorte de leur transmettre tous les outils selon leurs niveaux, afin que les élèves développent leur propre signature

– Cécile CHADUTEAU enseignera l’expression scénique et aidera les élèves à communiquer leurs émotions et révéler leurs personnalités en tant qu’artistes

– Joël BOURAÏMA, Coach JOE, sera coach de sport et coach de vie ! Il veillera aux comportements des élèves et à ce que les règles de vie au château soient respectées. Il sera également l’oreille attentive pour les académiciens qui en ressentiront le besoin

– Adeline TONIUTTI leur enseignera toutes les techniques de chant ainsi que les différents répertoires afin de leur donner le maximum de clés pour performer lors des primes

– Pierre DE BRAUER apprendra aux élèves lors de ses cours de théâtre à explorer différents personnages, se libérer, s’amuser et surtout, prendre confiance en eux

– Lucie BERNARDONI et Marlène SCHAFF seront les répétitrices et prépareront chaque semaine les élèves au prime qui les attend

En plus de leur formation intense, des masterclass seront organisées au château et seront animées par des artistes et des professionnels.

UN DISPOSITIF MULTI-ÉCRANS

PRIME-TIME TOUS LES SAMEDIS À 21H10

Accompagnés sur scène par des artistes français et internationaux, les élèves mettront en application chaque samedi, en direct, tout ce qui leur aura été enseigné dans la semaine.

« STAR ACADEMY, L’ARRIVÉE AU CHÂTEAU » À 23H50 SUR TF1

À l’issue du prime, Nikos ALIAGAS, en direct du plateau, débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima CHARNI sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud.

Découvrez également la première soirée des élèves avec leur arrivée et leur découverte du château de la « Star Academy » !

« LA QUOTIDIENNE » 7 JOURS SUR 7, DU LUNDI AU VENDREDI À 17h25, LE SAMEDI À 17h15, et LE DIMANCHE À 16h15 SUR TF1

Rendez-vous tous les jours, dès le lundi 6 novembre pour « La Quotidienne » dont Karima CHARNI sera la voix-off. Chaque mercredi, après l’annonce des nommés par le directeur, Michael GOLDMAN, Karima CHARNI lancera les votes auprès des téléspectateurs qui devront défendre leur place lors du prime du samedi soir.

« STAR ACADEMY, LE LIVE » SUR MYTF1 MAX ET TOUT L’UNIVERS SUR MYTF1 ET LES PLATEFORMES SOCIALES

Suivez le flux live avec « Star Academy, le live » sur MYTF1 MAX en direct dès l’arrivée des élèves au château !

Retrouvez l’univers de la « Star Academy » sur MYTF1 et les plateformes sociales où une nouvelle expérience plus immersive sera proposée avec une page de programme inédite ! Cette dernière exposera toute l’exhaustivité de cette offre de streaming : les quotidiennes, les primes, des extraits inédits issus du flux live « en direct du château » disponible sur MYTF1 MAX, des focus sur les professeurs et les élèves… Mais également, de l’interactivité avec des sondages hebdomadaires et une nouvelle fonctionnalité qui permettra au public d’envoyer des messages directement dans « la salle du public » au château.

RENDEZ-VOUS DÈS LE SAMEDI 4 NOVEMBRE À 21H10 SUR TF1 !