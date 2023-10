C à vous du 17 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 17 octobre 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 17 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Attentat à Bruxelles : pourquoi la Suède est-elle visée ? On en parle avec l’avocat et écrivain Richard Malka dans C à vous

🔵 📌 Le député Benjamin Haddad, de retour d’Israël, témoigne de la situation sur place dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Dominique Rocheteau pour son livre “Foot sentimental”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Michel Lentz, chef des maisons Sibuet à Megève (Haute-Savoie)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Lilian Thuram pour son livre “Mes étoiles noires en images”; et Xavier Giannoli et Ramzy Bedia pour la série “D’argent et de sang”, diffusée depuis hier sur Canal+ à 21H et disponible sur MyCanal

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 17 octobre 2023 à 19h sur France 5.