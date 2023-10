Ici tout commence spoiler : la lourde décision de Deva (vidéo épisode du 20 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Le départ de Lisandro et l’arrivée de son remplaçant va avoir des conséquences dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Deva n’arrive pas à se faire aux méthodes d’Hippolyte, qui est misogyne et convaincu que les hommes sont plus efficaces que les filles…

Résultat, Deva va prendre une lourde décision !











Elle annonce à Lisandro qu’ils vont le regretter et qu’il est le prof préféré des élèves. Lisandro lui répond qu’il part serein, il a trouvé la bonne personne pour le remplacer. Mais Deva n’est pas convaincue et a pris la décision de laisser la place de maître d’hôtel à David. Elle va se remettre à la cuisine !

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.