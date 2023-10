« Une famille sur mesure pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 31 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une famille sur mesure pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 31 octobre 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une famille sur mesure pour Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une famille sur mesure pour Noël » : l’histoire

Natalie est gérante d’une société de produits de Noël qui attire l’attention d’un célèbre journal. Dans le cadre d’un nouvel article dédié aux entreprises familiales, la rédaction décide d’envoyer un journaliste, Josh, dans cette ferme afin de découvrir leur quotidien et d’être au cœur de leur activité. Mais Josh ignore qu’en réalité, les membres de cette société n’ont aucun lien familial. Lorsque Natalie et ses proches se rendent compte que leur avenir dépend de ce reportage, ils décident d’inventer une histoire familiale pour éviter que Josh ne découvre la vérité.

Une famille sur mesure pour Noël, interprètes et personnages

Avec : René Ashton (Mary), Andrew Biernat (Josh), Chanté Bowser (Morgan), Jordyn Buffkin (La petite fille), Kristina Cole Geddes (Natalie Cameron)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Une proposition de rêve pour Noël ».

« Une proposition de rêve pour Noël » : l’histoire et le casting

Maria est cheffe à domicile et chauffeur VTC dès qu’elle a un moment de libre. Elle rêve de créer une ligne de food trucks qui servirait de la cuisine du monde, mais elle attend d’avoir les moyens de s’acheter son premier camion. Quelques jours avant Noël, elle conduit Julian Diaz, un beau et brillant avocat qui est aussi un séducteur invétéré, chez ses parents. Sur un malentendu, ces derniers imaginent que Maria est la petite amie de Julian et comme cela peut lui être utile pour accéder à la direction du cabinet d’avocats familial, Julian propose un marché à Maria : si elle accepte de faire semblant d’être sa petite amie, il financera l’achat de son premier food truck. Mais bien sûr, au bout de quelques jours à faire semblant, leurs idées se brouillent et il se pourrait bien que l’amour vienne compliquer les choses !

Avec : Adam Rodriguez (Julian), Jessica Camacho (Maria), Jaime M. Callica (Manny), Bianca Caroca (Daphné)