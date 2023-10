Ici tout commence du 31 octobre : Hippolyte exige le renvoi de Léonard (résumé + vidéo épisode 785 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 31 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 784 – Hippolyte a reçu un coup de Léonard hier dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et le professeur de salle ne doute de rien : il exige le renvoi de Léonard de l’institut Auguste Armand !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 31 octobre 2023 – résumé de l’épisode 785

Hippolyte Duchesnay s’offusque d’avoir subi des violences d’un élève… Le plan de Lisandro et Rose a joliment échoué ! Léonard est dans une situation plus que délicate puisque Hippolyte exige son renvoi ! Teyssier temporise et lui explique que c’est le conseil de discipline qui devra décider du sort de l’élève de première année.

En cuisine, la brigade de Salomé s’active à la préparation du dîner d’Halloween. Lionel a une faveur à lui demander… Il veut faire partie de la brigade pour échapper à la fête d’Halloween ! Kelly est déçue…

Ici tout commence du 31 octobre 2023 – vidéo premières minutes



