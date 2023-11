66 minutes du 12 novembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 12 novembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h20 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 12 novembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Chassés ou adoptés, la folie sangliers

Le refuge de Karine et Sabine est le seul à pouvoir accueillir des sangliers en France. Lola, jeune sanglier de 2ans, a même sa place attitrée sur le canapé…



🔵 Les meilleures frites du monde

C’est à Arras que s’est tenu, il y a quelques semaines, le tout premier championnat du monde de la frite ! Alors, la France y a-t-elle tenu son rang?

🔵 Home-jacking : piège à domicile

Cambriolages, séquestrations…De plus en plus de stars sont victimes de « home-jacking » très violents. Un homme soupçonné de ces intrusions violentes sur VIP a été arrêté…

🔵 L’interview de Hanna Assouline

Kareen Guiok Thuram rencontre Hanna Assouline, fondatrice du mouvement « Les Guerrières de la paix », qui tente de faire entendre la voix de la paix dans le conflit israélo-palestinien.

Extrait vidéo

"Il faut qu'on prenne la peine de se parler"@Kareenkg rencontre @Hanna_Assouline , fondatrice du mouvement "Les Guerrières de la paix", qui tente de faire entendre la voix de la paix dans le conflit israélo-palestinien. 📺 #66minutes, ce dimanche à 17:20 sur @M6 pic.twitter.com/BeocpLp4PP — 66Minutes (@66Minutes) November 12, 2023

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 sujet non communiqué

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.