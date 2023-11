« 9-1-1 Lone Star » du 4 novembre 2023 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





« 9-1-1 Lone Star » du 4 novembre 2023 – Les équipes d’urgence « 9-1-1 Lone Star » sont de retour ce soir sur M6 pour le lancement de la saison 4 inédite. Au programme ce samedi, trois épisodes à la suite.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne, en replay sur 6PLAY et/ou depuis le service de rattrapage vidéo de votre box télé.







Publicité





« 9-1-1 Lone Star » du 4 novembre 2023 : les épisodes ce soir sur M6

Saison 4 – épisode 1 : Réchauffement ambiant

La 126 intervient sur une fête foraine lorsqu’une série d’orages violents frappe Austin. La nouvelle passion d’Owen pour la moto pourrait le mettre en danger. Tommy rencontre un séduisant père célibataire.

Saison 4 – épisode 2 : Nouveau désastre

Strand et la 126 se précipitent au secours d’une femme coincée dans un mobil-home que son ex a pris en otage. Après une altercation avec son ancien ennemi juré, le sergent O’Brien, Owen est interrogé par le FBI. TK et Carlos rencontrent Iris Blake.



Publicité





Saison 4 – épisode 3 : Celui qui criait au loup

Alors qu’Owen est entraîné dans l’enquête du FBI sur le gang de motards, O’Brien lui fait une confession. Ryder et la 126 répondent à l’appel d’un homme prétendant que sa petite amie a glissé sur le flanc d’une falaise. Carlos cherche une amie disparue et met sa propre vie en danger.

AVEC : Rob LOWE (Owen Strand), Gina TORRES (Tommy Vega), Ronen RUBINSTEIN (T.K. Strand), Sierra Aylina MCCLAIN (Grace Ryder), Jim PARRACK (Judd Ryder), Natacha KARAM (Marjan Marwani), Brian Michael SMITH (Paul Strickland), Rafael SILVA (Carlos Reyes), Julian WORKS (Mateo Chavez), Brianna BAKER (Nancy Gillian)