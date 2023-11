Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2023 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Ils rêvaient d’un mariage féérique, mais rien ne s’est déroulé comme prévu ! ».





Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2023, « Ils rêvaient d’un mariage féérique, mais rien ne s’est déroulé comme prévu ! »

Un mari à l’hôpital, un champ en feu… Aline a vu le programme de son mariage complètement chamboulé !

Jordan, photographe de mariage, nous raconte quelques anecdotes dont il a été témoin.

Un mariage… et quelques péripéties, cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 3 novembre 2023



