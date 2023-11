Camping Paradis : le téléfilm dérivé « Monsieur Parizot » en tournage !

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Camping Paradis » et plus particulièrement du personnage incontournable de Monsieur Parizot, incarné par Patrick Paroux.





TF1 a annoncé ce lundi le tournage d’un téléfilm dérivé de Camping Paradis intitulé « Monsieur Parizot ». Début ce lundi en Alsace pour une diffusion en 2024 sur la chaîne !







Monsieur Parizot, présentation du téléfilm

Si nous connaissons monsieur Parizot comme le client emblématique du CAMPING PARADIS, nous ne savons pas comment la mascotte de Tom Delorme et son équipe occupe son temps le reste de l’année.

Dans sa maison de Colmar, ce jeune retraité s’adonne à la pratique intensive du cyclisme et assouvit une passion pour la littérature criminelle et les films policiers.

Lorsque son compagnon de sorties à vélo meurt lors d’un accident sur la route, Christian Parizot est persuadé qu’il s’agit d’un meurtre ! Épaulé par une jeune gendarme qui va l’aider en dehors de toute procédure, Parizot entreprend de démasquer le meurtrier au sein d’un château qui abrite les membres d’une famille de la noblesse alsacienne. Au milieu de cette galerie de portraits hauts en couleurs, chacun cherche à cacher ses secrets. Car tous possèdent un mobile. Chacun d’entre eux peut-être l’assassin…

Le détective amateur Christian Parizot pourra-t-il démasquer le meurtrier de son ami avant qu’il ne fasse une nouvelle victime ?

Lorsque le campeur préféré des Français se transforme en Hercule Poirot, c’est l’assurance d’une aventure haletante et drôle, une enquête riche en émotion et rebondissements.

Le casting

Avec Patrick Paroux, Clémence Lassalas, Diane Dassigny, Charlie Joirkin, Pierrick Tournier, Firmine Richard, Carole Richert, Soren Prevost, Olivier Sitruk, Charlotte Lacoste, Philippe Caroit…



