Demain nous appartient du 20 novembre : Camille dit la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1560 en avance)

Demain nous appartient du 20 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1560 de DNA – Dorian va se retrouver en bien mauvaise posture ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Corentin va le piéger et Dorian va être en danger de mort… Et c’est là que Camille va dire toute la vérité !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 20 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1560

Corentin a piégé Dorian… Il lui explique à quel point l’effondrement du lycée a gâché sa vie. Avec son père ils sont en galère depuis des mois et Corentin aurait du intégré une team e-sport et gagner beaucoup d’argent. Sauf qu’il a perdu son bras dans l’effondrement… Corentin en veut à Bénédicte, ainsi qu’à Lizzie et Jack. Il annonce à Dorian qu’il va mourir là ! Luna et Camille arrivent mais Corentin les menace… Il est prêt à tuer Dorian. Camille se décide alors à dire la vérité : c’est elle qui a fait exploser le lycée !

Au Spoon, Mona trouve une adversaire à sa taille. Et Noor fait contre mauvaise fortune, bon cœur.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.