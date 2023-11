Ici tout commence du 20 novembre : Rose proche de la vérité... (résumé + vidéo épisode 799 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 20 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 799 – Rose se rapproche de la vérité ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle confie à Clotilde qu’elle pense que Carla est sa fille et pour en avoir le coeur net, elle a fait un test adn…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 20 novembre 2023 – résumé de l’épisode 799

Rose s’est levée tôt, elle n’arrivait pas à dormir. Clotilde la rejoint et Rose lui parle encore de Carla. Plus ça va et plus elle pense que tout colle : c’est sûrement sa fille ! Et Rose a décidé d’en avoir le coeur net, elle a fait un test adn et attend les résultats…

De son côté, Jasmine continue de délaisser ses études… Elle s’active pour préparer le calendrier de l’avent de Naël et zappe la séance de révisions que lui propose Thibault.

En cuisine, il y a de l’eau dans le gaz entre Maya et Léonard.

Ici tout commence du 20 novembre 2023 – vidéo premières minutes



