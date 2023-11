Capital du 5 novembre 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 5 novembre 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Dérèglement climatique, érosion du littoral : quand la nature présente la facture ».





A découvrir dès 21h10 sur M6







Capital du 5 novembre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Érosion du littoral, sécheresse : et si nos maisons ne valaient plus rien ?

Inondations, incendies, sécheresses ou intempéries monstres, année après année, les Français voient le climat se dérégler sous leurs yeux, et pour des milliers d’entre eux, leurs maisons dévastées. Sait-on par exemple que onze millions de maisons sont exposées à un risque au nom barbare : le RGA pour le « Retrait Gonflement des Argiles » ! Avec des épisodes de pluie et de sécheresse qui s’enchaînent, les sols argileux gonflent puis se rétractent. Et les maisons au-dessus se fissurent. En 2022, la facture de ces sinistres devrait s’élever à 2.9 milliards d’euros pour les assureurs. Et un autre phénomène inquiète de plus en plus le long de notre littoral : l’érosion des côtes. Sous l’effet notamment du réchauffement climatique du nord au sud de la France, des maisons menacent déjà de s’écrouler. Ces catastrophes vont se multiplier et coûter de plus en plus cher. On estime que la facture sera trois fois plus élevée d’ici 2050. Si votre maison est concernée, êtes-vous sûr d’être bien assuré ? Vaut-il mieux se faire aider face à des assureurs et à leurs experts tout-puissants ? Quel impact vont avoir tous ces sinistres sur le prix de nos cotisations… et la valeur de nos maisons ?

Pompes à chaleur, radiateurs révolutionnaires, des nouvelles solutions pour se chauffer moins cher ?

Face à la flambée des prix de l’énergie, plus de 10% des Français déclarent ne plus se chauffer correctement. Pourtant des solutions existent qui permettent de faire baisser sa facture de 10 %, 20 % et même 50 % ! Subventionnées par le gouvernement, les pompes à chaleurs ont vu leurs ventes bondir en même temps qu’explosait le nombre d’escroqueries liées à leur installation. Alors comment équiper sa maison au juste prix en évitant les arnaques ? Quelles économies peut-on faire avec une pompe a chaleur ? Et dans un habitat collectif, faut-il choisir une pompe à chaleur ou une chaudière à pellets ? Certains immeubles qui ont choisi de se chauffer au bois ont eu la bonne surprise de voir fondre leur facture de moitié. Côté radiateurs, de nouveaux modèles promettent de rembourser jusqu’à 20 % de vos dépenses d’énergie. Leur secret : une technologie révolutionnaire. Comme celle d’utiliser la chaleur dégagée par votre ordinateur et dont vous profitez à moindre coût. Autre astuce : un dispositif qui permet de jumeler tous les radiateurs électriques d’un logement et de piloter leur consommation pour espérer jusqu’à 15 % d’économies.



Maison, appartement : comment se loger sans polluer, ni se ruiner ?

Quel est le point commun entre une maison semi-enterrée aux courbes élégantes, un Hélio dôme aux allures de navette spatiale ou encore une douillette maison à ossature bois ? Ces maisons pas comme les autres, qui se mettent à pousser partout en France, ont deux pouvoirs : faire du bien à la planète mais aussi à notre porte-monnaie. Alors que l’hiver approche et que les prix de l’énergie flambent, ces logements d’un nouveau genre nous promettent de réaliser des économies d’énergie comme jamais auparavant. Mais en prime, ces nouvelles constructions, moins gourmandes en béton permettraient également de lutter contre le dérèglement climatique alors que le secteur du bâtiment est la première cause de réchauffement de la planète avec 38% des gaz à effet de serre émis chaque année. Alors, y gagne-t-on vraiment ? Du prix des travaux jusqu’aux économies sur la facture de chauffage, Capital a fait les comptes pour vous.

« Dérèglement climatique, érosion du littoral : quand la nature présente la facture »