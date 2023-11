Un si grand soleil spoilers : Becker découvre que… les résumés jusqu’au 24 novembre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 24 novembre 2023 – Que va-t-il se passer dans la second partie de novembre dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Cécile continue son enquête et elle va trouver des éléments troublants au cours d’une perquisition… De son côté, Elisabeth s’énerve alors que Boris est un stagiaire sans intérêt.

Becker découvre qu’Hugo a une relation avec sa fille et on peut dire qu’il n’apprécie pas…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 novembre 2023

Lundi 20 novembre 2023, épisode 1280 : Alors qu’Elisabeth sort de ses gonds, Cécile ordonne une perquisition qui révèle des éléments troublants. Quant à Boris, il reçoit des félicitations surprenantes.

Mardi 21 novembre 2023, épisode 1281 : Alors qu’Elisabeth a oublié un événement très important, une simple paire de baskets va mener à une découverte macabre.

Mercredi 22 novembre 2023, épisode 1282 : Alors que Hugo, Sabine et Clément font face à une situation aussi curieuse que gênante, Alain prend sur lui afin de ne pas vexer Elisabeth.

Jeudi 23 novembre 2023, épisode 1283 : Alors que Boris fait une nouvelle fois l’unanimité à ses dépens, Hugo et le commissaire Becker s’évitent.

Vendredi 24 novembre 2023, épisode 1284 : résumé non disponible



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 6 au 10 novembre 2023 en cliquant ICI

du 13 au 17 novembre 2023 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.