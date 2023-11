Demain nous appartient spoiler : Rayane ment à Jack, il cache... (vidéo épisode du 5 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Que cache Rayane dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, le petit ami de Jack ment pour sécher le cours de sport et son comportement est étrange…











En effet, Rayane est en cours de sport, la prof fait l’appel. Et il reçoit un mystérieux appel sur son téléphone… Apparemment il est content donc c’est une bonne nouvelle ! Il dit à son interlocuteur de ne pas accepter d’autre offre, il arrive ! Rayane retrouve Jack et dit qu’il ne se sent pas bien… Jack pense qu’il veut juste sécher mais Rayane lui assure que non, il a vraiment mal.

Rayane sort le même mensonge à la prof, qui l’envoie à l’infirmerie… Jack l’observe de loin, il est sur son téléphone… Que cache Rayane ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1571 du 5 décembre 2023 : Rayane cache quelque chose

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.