Enquête Exclusive du 5 novembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 5 novembre 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Quand la France vend des armes : enquête sur une industrie très secrète ».





Enquête Exclusive du 5 novembre 2023 : votre émission en résumé « Quand la France vend des armes : enquête sur une industrie très secrète »

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, la plupart des pays du monde se sont lancés dans une nouvelle course aux armements. Résultat, en 2023, les dépenses militaires dépasseront 2 000 milliards d’euros à l’échelle planétaire.

Une aubaine pour la France, deuxième exportateur d’armes derrière les États-Unis et devant la Russie.

Moins connu que l’industrie du luxe ou la gastronomie, le secteur de l’armement est l’un des moteurs de notre économie. Cette industrie a rapporté à la France 30 milliards d’euros en 2022, emploie plus de 200 000 personnes – autant que l’automobile – et fait vivre des régions entières. Aux quatre coins du pays, on construit des sous-marins, des missiles et des canons.

Après des mois de négociations, nos équipes ont pu pénétrer dans ces usines aux allures de forteresse, qui n’ouvrent que très rarement leurs portes aux caméras.

Nous avons notamment découvert les secrets de fabrication du canon Caesar, un canon de haute précision dont l’armée a offert trente exemplaires à l’Ukraine et qui fait de nombreuses victimes au sein de l’armée russe.

L’un des best-sellers de l’industrie française de l’armement est l’avion Rafale. Chez Dassault, nous avons pu assister au montage du chasseur-bombardier et aux derniers tests avant que Cédric, le pilote d’essai, ne prenne les commandes pour la première fois, de ce bijou de technologie à 100 millions d’euros pièce.

Vins fins et soirée en smoking pour vendre ces équipements militaires, la France déroule le tapis rouge aux délégations étrangères. Nous avons obtenu l’autorisation exceptionnelle de tourner dans les coulisses du salon des forces spéciales. Dans les travées, drones-grappins et robots-tueurs font le bonheur des unités d’élite du monde entier. Nous avons pu accompagner la délégation ukrainienne venue faire son marché auprès des industriels français.

Au cours de cette enquête, Enquête Exclusive a découvert un paradoxe : alors que la France possède l’une des industries de défense les plus performantes de la planète, l’armée tricolore est loin d’être la mieux équipée. La plupart du temps, nos soldats partent au combat dans des camions de transports de troupe qui datent des années 90. Alors, chez Arquus, leader européen des véhicules blindés, soudeurs et mécaniciens se décarcassent pour offrir à nos vieux engins une cure de jouvence.

Des champs de tir aux réceptions de gala, plongée dans le monde opaque et très confidentiel de l’industrie d’armement.

