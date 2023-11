Publicité





20h30 le dimanche du 5 novembre 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 5 novembre 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

> La story : Madonna

Les équipes de « 20h30 le dimanche » retracent le parcours de Madonna, l’artiste féminine solo qui a vendu le plus d’albums de l’histoire de la musique. Ses tubes, ses chorégraphies, mais aussi ses tenues ou ses frasques… la reine de la pop ne laisse personne indifférent.



Publicité





A 65 ans, Madonna revient sur le devant de la scène avec une tournée anniversaire, « The Celebration Tour », qui revisite 40 ans de succès. Elle sera notamment à Paris à l’Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre 2023 pour faire revivre ses plus grands tubes, parmi lesquels Like a Virgin, La Isla Bonita ou Hung up.

>Et aussi, deux Français qui ont travaillé avec Madonna

Rencontre avec deux artistes français qui ont collaboré avec Madonna : le DJ français Martin Solveig qui a produit plusieurs de ses titres et Nicolas Huchard, danseur et chorégraphe, actuellement sur scène avec Madonna pour sa nouvelle tournée.

Douze ans après « Smash », son dernier album studio, Martin Solveig revient avec « Back to Life », sorti le 20 octobre 2023. L’auteur des tubes « Everybody », « Rejection », « Hello » ou « All Stars » propose dix nouveaux titres dans ce cinquième album.

Avant cette tournée avec Madonna, Nicolas Huchardavait déjà dansé avec des stars de la musique : Angèle, Aya Nakamura, Christine and the Queens… Il a également travaillé avec les plus grands noms de la mode, du cinéma ou de la publicité, comme Jean Paul Gaultier sur la scène du Fashion Freak Show.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV