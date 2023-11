Un si grand soleil du 6 novembre : Sabine largue Hugo, Aubert est mort (résumé et vidéo épisode 1270 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 3 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1269 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 6 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sabine et Hugo prennent leur petit déjeuner ensemble. Hugo lui propose d’aller ensemble à un concert de jazz ce soir, elle accepte. Sabine ne réalise pas qu’ils ont passé la nuit ensemble, elle le trouvait tellement sérieux pendant les cours… Elle a trouvé ça totalement imprévu et elle a trouvé ça très excitant.

Christophe est déjà prêt à partir, il a une grosse opération aujourd’hui. Il sert un café à Cécile et dit qu’il doit enlever une tumeur sur un chien de 12 ans… Christophe l’embrasse et s’en va.



Sabine est avec Johanna, elle lui raconte ce qui s’est passé avec Hugo. Elle pense que c’est un séducteur, que ça n’ira pas plus loin. Mais Johanna lui dit que selon Yann, Hugo a flashé sur elle dès qu’il l’a vue…

A la clinique, Christophe prépare tout pour tuer Aubert… Il met sa casquette et s’en va. Pendant ce temps là, Elise et Akim surveillent Aubert. Ils sont devant chez lui. Christophe arrive, il fait une manipulation sur la voiture d’Aubert sans que la police ne le voit, il rentre dans le véhicule. Aubert sort et monte en voiture. Une camionnette se met en travers de la route, Akim et Elise perdent sa trace ! Ils décident d’aller à la pépinière.

Yann interroge Hugo, il est plus heureux que jamais et son sourire ne le lâche pas. Becker passe, Hugo s’arrête net. Sabine l’appelle, il ne répond pas devant Becker, qui le trouve bizarre… Hugo la rappelle, elle est glaciale et lui annonce qu’elle ne viendra pas au concert, ils vont en rester là ! Hugo est sous le choc. Après avoir raccroché, Sabine se confie à Fanny, elle se sent trahie mais Fanny ne comprend pas où est le problème. Mais les mensonges de Dimitri ont laissé des traces…

Akim annonce à Manu qu’ils ont perdu Aubert et il n’est pas venu à la pépinière. Ils doivent rester et attendre.

Hugo déprime, Yann vient le voir et remarque que ça ne va pas. Il lui dit que Sabine a changé d’avis et ne veut plus le voir. Yann ne comprend pas mais pense qu’il y a forcément une explication rationnelle.

Christophe a tué Aubert, il nettoie la voiture minutieusement et s’en va. Pendant ce temps là, Becker s’inquiète de la disparition d’Aubert, il débriefe avec Manu. Elise et Akim vont interroger les employés de la pépinière. L’homme de main d’Aubert dit ne pas avoir de nouvelle et ne pas réussir à le joindre.

Yann retrouve Johanna. Yann lui parle de Sabine, qui a largué Hugo. Elle lui confie ce qu’elle a dit à Sabine, elle pense que c’est à cause de ça. Mais elle ne comprend pas sa réaction.

Becker appelle Janet, il va rentrer tard. Elle appelle Sylvio, elle avait envie d’entendre sa voix… Il a envie de la voir, Janet préfère raccrocher. Pendant ce temps là, Cécile apprend qu’Aubert s’est volatilisé. Elle ne comprend pas. Manu se demande s’il est toujours en vie…

