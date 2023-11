Eurovision junior 2023, c’est ce dimanche ! Découvrez la chanson de Zoé pour la France (VIDEO)

Publicité





Eurovision junior 2023 France – C’est ce dimanche après-midi à 16h qu’aura lieu la grande finale de l’Eurovision junior 2023. Vous vous demandez qui représentera la France ce 26 novembre 2023 à Nice et avec quelle chanson ? Réponse.





C’est la jeune Zoé Clauzure, 13 ans, qui représentera la France pour cette 21e édition de l’Eurovision Junior. A voir dès 16h sur France 2 ou sur france.tv







Après la victoire de Lisandro l’an dernier, l’Eurovision Junior est organisé en France cette année et c’est Zoé qui représente la France avec son titre « Cœur ».

C’est Olivier Minne, Laury Thilleman qui animeront la cérémonie. Tous deux ont des liens étroits avec l’Eurovision et partageront leur passion pour le concours avec les téléspectateurs européens. Olivier a été commentateur du concours adulte il y a quelques années et animateur du concours junior en 2021, Laury anime de nombreuses émissions musicales des chaînes France Télévisions.



VIDEO EUROVISION JUNIOR la chanson qui représente la France

Eurovision junior 2023, la liste des 16 pays participants

Albanie, Allemagne, Arménie, Espagne, Estonie (première participation), France, Géorgie, Irlande, Italie, Macédoine du Nord, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Ukraine, Royaume-Uni

Eurovision junior 2023, le système de vote

La particularité de l’Eurovision Junior, c’est de pouvoir voter pour son propre pays, contrairement à l’Eurovision classique. Les antennes linéaires et numériques de France Télévisions seront fortement mobilisées, en étroite liaison avec les différents pays participants, pour inciter les publics français et européen à voter.

Pour soutenir Zoé, le télévoting ouvrira du 20 novembre au dimanche 27 à 15.59 et à la fin de toutes les performances pour une durée de 15 minutes, en se connectant sur le site internet junioreurovision.tv, puis cliquer sur VOTE et choisir 3 pays dont la France !

Le grand vainqueur de l’Eurovision junior sera l’artiste ayant récolté le plus de votes du public (50 %), mais aussi de l’ensemble des jurys nationaux (50 %).

Biographie de Zoé

13 ans à peine et un chemin déjà pailleté de succès, de challenges et aussi des rencontres avec des artistes accomplis. Zoé Clauzure a ainsi chanté avec Amir qui l’a pris sous son aile pendant son show au Zénith de Caen l’hiver dernier. Avec Yseult, elle a improvisé un duo à Saint-Lô, en 2021. Elle a assuré la première partie de Lou à La Cigale. Enregistré plusieurs singles dont Dans les nuages. Quoi d’autre? Camille Lellouche, Barbara Pravi ou Joyce Jonathan ont adoré ses covers au piano, un instrument que Zoé pratique depuis ses 6 ans. Laeticia Hallyday a applaudi sa version de « Je te promets » et la suit sur Instagram, Zoé a également participé à The Voice Kids saison 7 (2020) où elle a été demi-finaliste.