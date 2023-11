Francis Huster confie un terrible traumatisme dans « Un dimanche à la campagne »

Publicité





Francis Huster était invité de Frédéric Lopez hier dans son émission dominicale « Un dimanche à la campagne ». L’occasion pour le comédien de faire des confidences sur sa vie et notamment sur un évènement traumatisant vécu pendant son enfance.





Et on peut dire qu’on ne s’y attendait pas ! Francis Huster a révélé avoir été violé à l’âge de 10 ans, alors qu’il passait la nuit chez ses grands-parents.







« J’avais 10 ans. (…) On est en pleine nuit, et je commence à entendre quelqu’un qui me parle, qui est entré dans le lit et qui commence à me violer, avec un couteau au cou. Dans l’obscurité totale, ça dure au moins 30 minutes. » a confié Francis Huster, laissant les autres invités du jour – Véronique Dicaire et Jean-François Piège – bouleversés par son récit.

« Et puis tout à coup il s’en va parce qu’il y a les phares de la voiture de ma grand-mère qui illumine la chambre. Il est parti. J’entends ma grand-mère qui monte. (…) Je saigne, j’explique qu’il y avait quelqu’un qui était sur moi… » a-t-il raconté, expliquant que sa grand-mère ne l’a pas cru avant de voir qu’il avait laissé tomber son chapeau ! « Le lendemain je me retrouve au commissariat de la Varenne Saint-Hilaire. Je suis assis, Andrée (sa grand-mère, ndlr) m’a raccompagnée. »



Mais les faits s’étant déroulés dans l’obscurité totale, Francis Huster n’a pas pu identifier son agresseur parmi les photos des suspects qu’on lui a présenté.

Un témoignage bouleversant à retrouver dans le replay de « Un dimanche à la campagne » du dimanche 19 novembre 2023.