M6 lance « Murder Party au musée » le 16 juillet avec Francis Huster à l’animation

Un cri déchire la nuit… François Berléand est retrouvé sans vie au cœur du Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris ! Et l’assassin se cache parmi ses camarades. M6 vous propose un tout nouveau jeu immersif mercredi 16 juillet à 21h10 avec « Murder Party au musée », une enquête palpitante au sein d’un lieu mythique, présentée par Francis Huster.











Le casting

Sept célébrités participent à une mystérieuse soirée d’inauguration :

🎭 François Berléand

🎤 Natasha St-Pier

👑 Diane Leyre

🍴 Michel Sarran

🎶 Lola Dubini

🎬 Rayane Bensetti

😂 Roman Doduik

Une enquête immersive

Tout bascule quand François Berléand est retrouvé mort. Les six autres deviennent tour à tour enquêteurs… et suspects. À travers épreuves, pièges et révélations, ils devront démêler le vrai du faux pour espérer démasquer le coupable.

🔎 Un seul objectif : trouver l’assassin et remporter 10.000€ pour une association.

Mais si le meurtrier échappe aux soupçons, il empochera la cagnotte pour sa propre cause…



📍 Dans un décor grandiose, avec accès exceptionnel aux coulisses du Muséum, M6 promet une soirée riche en suspense, manipulations et rebondissements.

🩸 Saurez-vous, vous aussi, percer le mystère ?

🗓 « Murder Party au musée » – Mercredi 16 juillet à 21h10 sur M6, avec Francis Huster à la présentation.