Ici tout commence spoiler : Billie et Tom interrompus par... (vidéo épisode du 29 novembre)

Ici tout commence spoiler – Les bonnes résolutions de Lionel vont avoir des répercussions inattendues dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Billie et Tom partagent un moment d’intimité quand Lionel débarque sans prévenir…

Et on peut dire qu’il ne va pas bien du tout !











En effet, il a cumulé mauvaise alimentation et sport à haute dose. Résultat, Lionel ne se sent pas bien et rentre dans la chambre sans faire attention au foulard placé par Tom… Et Lionel est malade !

Tom et Billie préfèrent arrêter là…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 806 du 29 novembre 2023, Lionel interrompt Billie et Tom



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

