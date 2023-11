Un si grand soleil spoiler : Alain bouleversé face à... (épisode du 30 novembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 30 novembre 2023 – C’est un très grand moment que va vivre Alain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il va rencontrer sa fille et son petit-fils !











En effet, si Alain n’a jamais réussi à avoir d’enfant quand il était marié à Cécile, voilà que le test adn offert par Elisabeth pour son anniversaire a révélé qu’il était papa !

Et dans quelques jours, ça sonne à la porte d’Alain et Elisabeth… Il s’agit de la fille d’Alain, Flore Martin, et son fils, Tiago. Elisabeth les rejoint et accueille la nouvelle famille d’Alain les bras ouverts.

Comment Alain va-t-il gérer cette situation si particulière ?

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1287 du 30 novembre 2023



