Ici tout commence spoiler : Joachim découvre le secret de... (vidéo épisode du 16 novembre)

Ici tout commence spoiler – Joachim va découvrir le secret d’une élève de l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Joachim se promène avec Clotilde dans la rue et ils parlent du Big Challenge Day, le défi sportif auquel participe Joachim avec Constance et Pénélope et qui aura lieu le lendemain.











Clotilde ne sait pas si elle pourra venir, elle a beaucoup de travail… Mais quand elle s’éclipse, Joachim aperçoit Pénélope au loin qui sort d’un immeuble. Sauf que quand Joachim l’appelle, elle ne semble pas l’entendre et trace son chemin. Joachim découvre qu’elle sort de chez un cardiologue !

La jeune femme a-t-elle des problèmes de santé ? Que cache-t-elle ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 797 du 16 novembre 2023, Carla fait une demande à Rose



