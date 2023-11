« L’Ukraine au coeur » : votre documentaire ce soir sur France 2 (14 novembre)

Publicité





« L’Ukraine au coeur », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« L’Ukraine au coeur » : présentation

Deux ans bientôt que dure la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Et deux ans, bientôt, que les réalisateurs de ce film luttent contre la fatigue des opinions, le cynisme des chancelleries et, aujourd’hui, la chape de silence qui s’abat sur l’Ukraine.

Ils sont retournés sur les fronts. Ils ont partagé le quotidien des citoyens-soldats qui, dans les tranchées de Kherson, Olevsk, et, surtout, Bakhmut, contrent l’invasion russe. Ils ont documenté les crimes. Suivi des volontaires qui, chaque nuit, sortent traquer les drones et les interceptent à la mitrailleuse. Ils ont, de juin à septembre 2023, filmé des femmes et des hommes qui résistent à une barbarie déchaînée à la frontière de l’Europe. Ils ont rencontré de belles figures de combattants internationaux, notamment israéliens, britanniques et français, qui clament que cette guerre est leur guerre et que c’est le destin des démocraties qui s’y joue.



Publicité





Une ode à l’héroïsme des Ukrainiens. Un plaidoyer pour une Europe qui garderait au cœur l’amour de la liberté et le courage de la vérité.