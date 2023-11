Ici tout commence spoilers : Clotilde trop proche de Marc, Carla s’interroge, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 novembre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 13 au 17 novembre 2023 – En ce lancement de week-end, si vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans « Ici tout commence », c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Clotilde qui va dangereusement se rapprocher de Marc Leroy…







En effet, les deux chefs sont plus proches que jamais. Marc décide d’aider Clotilde, qui manque d’inspiration pour le module du master… Et Marc parle à Clotilde de la nuit qu’ils ont passé ensemble ! Joachim les surprend dans un moment de complicité et ça attise sa jalousie…

De son côté, Jasmine se pose des questions et réfléchit à quitter l’institut !

Quant à Carla, elle est en quête de ses origines… A sa grande surprise, Rose propose de l’aider… Mais Carla l’envoie balader sévèrement et touche là où ça fait mal.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 novembre 2023

Lundi 13 novembre (épisode 794) : Privée de cours, Carla s’interroge sur ses origines. Entre amour et amitié, le trio Léonard, Maya et Ethan bat de l’aile. Au Double A, le pacte de Jude et David porte ses fruits.

Mardi 14 novembre (épisode 795) : A peine lancée dans la quête de ses origines, Carla est déçue. En pleine crise de confiance, Maya se dispute avec Léonard. Un coaching culinaire Leroy-Clotilde révèle des secrets inavoués.

Mercredi 15 novembre (épisode 796) : Entre Carla et Souleymane, les masques tombent. Jim voit d’un mauvais œil la relation entre Thibault et Jasmine. Pour rassurer Joachim au sujet de Leroy, Clotilde choisit de lui mentir.

Jeudi 16 novembre (épisode 797) : Déterminée à comprendre d’où elle vient, Carla fait un pas vers Rose. Panique en cuisine : Jasmine manque cruellement d’imagination ! En difficulté, Pénélope confie un secret à Joachim.

Vendredi 17 novembre (épisode 798) : En aidant Carla, Rose fait une découverte bouleversante. A l’économat, Enzo prend David et Jude en flagrant délit. A L’institut, un nouvel ami fait fondre Pénélope.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 13 au 17 novembre 2023

