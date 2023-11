« Je suis né à 17 ans » : le téléfilm avec Thierry Beccaro ce soir sur France 2 (22 novembre 2023)

Publicité





« Je suis né à 17 ans » c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi soir sur France 2. Un téléfilm réalisé par Julien Séri et inspiré du livre de Thierry Beccaro et Jean-Philippe Zappa.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Je suis né à 17 ans » : histoire, résumé

Thierry a été un enfant battu. Il s’est construit contre les violences subies et a toute raison d’être fier du résultat. Mais les traumatismes de l’enfance sont toujours présents, générateurs d’angoisses et d’un perpétuel manque de confiance en soi. L’annonce de la mort imminente du père coupable des brutalités, et avec lequel Thierry a rompu toute relation, sonne l’heure des comptes. Le moment est venu pour Thierry de mettre de l’ordre dans sa mémoire et dans ses sentiments. Pour liquider le passé, il faut d’abord le comprendre. C’est ce que Thierry s’applique à faire avec l’aide de son psy et de ses proches, sa mère, sa sœur, sa compagne, avec le soutien de ses enfants, surtout, pour lesquels il a su être un père tendre qui n’a pas reproduit le schéma de sa propre malédiction.

Interprètes et personnages

Thierry Beccaro (Thierry), Manon Lheureux (Mère Thierry jeune), Elisabeth Comelin (Mère Thierry 2022), Moïse Santamaria (Père Thierry), Elsa Lunghini (Laurence), Muriel Combeau (Valérie adulte), Jules Morlon (Thierry 17 ans), Anne Loiret (tante), Pierre Azarello (Thierry 7 ans)…



Publicité