« #JoyeuxNoël » : votre téléfilm de Noël ce 23 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

« #JoyeuxNoël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 novembre 2023 – Ce jeudi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « #JoyeuxNoël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« #JoyeuxNoël » : l’histoire, le casting

Jen tient une boutique de déco avec sa soeur Ali. Celle-ci la pousse à participer à un concours lancé par deux influenceurs, Charlie et Zoé. Bien que réticente à l’idée d’exposer son intimité sur les réseaux, Jen se laisse convaincre. Elle prend un pseudo, Jen T, demande à Max, son meilleur ami secrètement amoureux d’elle, de jouer le rôle de son mari, et fait passer le bébé de sa soeur pour leur fils. Mais contre tout attente, sa première vidéo cartonne, Jen T fait le buzz et Jen doit continuer à jouer le jeu et à mentir. La situation se complique lorsque la mère de Jen, avec qui elle ne s’entend pas, débarque avec son nouveau mari pour passer Noël avec eux…

Avec : Clare Bowen (Jen Taylor), Brant Daugherty (Max), Anna Van Hooft (Ali), Karen Kruper (Liz)



VIDÉO #JoyeuxNoël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Au secours je suis dans un film de Noël ! ».

« Au secours je suis dans un film de Noël ! » : l’histoire et le casting

Eve et Lacy souhaitent vivre Noël comme si elles étaient dans un vrai film de Noël. Leur souhait est exaucé et elles se retrouvent piégées dans ce qui semble être un vrai film de Noël ! Elles se réveillent alors dans Christmas Town, la ville parfaite d’un Noël parfait. Mais tout ne semble pas si idéal qu’il n’y paraît…

Avec : Lana McKissack (Eve), Brant Daugherty (Paul), Ryan Merriman (Dustin), Kimberly Daugherty (Lacy)