Demain nous appartient du 23 novembre : la réponse de Bart à la demande d'Eloïse... (résumé + vidéo épisode 1563 en avance)

Demain nous appartient du 23 novembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1563 de DNA – Eloïse, que Bart croit toujours être Adèle, l’a demandé en mariage hier soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Quel réponse Bart a-t-il donné à sa demande ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 23 novembre 2023 – résumé de l’épisode 1563

Bart a dit non à la demande en mariage d’Eloïse. Cette demande a fait resurgir les souvenirs de Louise, qui a été assassinée le jour de leur mariage… Bart est bouleversé et lui explique qu’il l’aime mais qu’il ne peut pas se marier. Va-t-il finir par comprendre qu’il ne s’agit pas d’Adèle ?

Pendant ce temps là à l’hôpital, Victoire s’est réveillée mais reste faible. Amel est à son chevet, et Sara vient l’interroger. Elle lui montre une photo de Valère, leur principal suspect.

Plus tard, Valère fait des révélations qui plongent Sara dans la confusion. Marianne profite du calme après la tempête. Et Charlie a une nouvelle idée pour s’éloigner de Soizic.

VIDÉO Demain nous appartient du 23 novembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.