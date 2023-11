Le monde de Jamy du 1er novembre : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Le monde de Jamy du 1er novembre 2023 – Ce mercredi soir, c’est un nouveau numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy » qui vous attend sur France 3. Et aujourd’hui, il a pour thème « Santé, transports, climat : les animaux ont la solution ! ».





Le monde de Jamy du 1er novembre 2023, le sommaire de votre émission

Habitat, transports, éclairage… À l’heure où nous faisons face au réchauffement climatique et aux économies d’énergie, les animaux ont souvent la solution ! Ils ont su s’adapter aux environnements les plus extrêmes et déployer des trésors d’ingéniosité pour survivre.

C’est en observant les déplacements des fourmis qu’on a inventé nos applications GPS. En étudiant le vol des oiseaux, on a conçu des avions moins polluants. Pour rendre les éoliennes plus silencieuses, on imite les ailes des rapaces… On s’inspire même des termites pour développer des climatisations entièrement naturelles et non polluantes.



Dans le domaine de la santé aussi, certains animaux nous rendent de précieux services.

Le venin des serpents et des scorpions nous a permis de développer des médicaments. Aujourd’hui, les vers marins qu’on trouve sur nos plages nous fournissent un sang universel qui pourrait sauver des vies, notamment en cas d’AVC !

Nous verrons enfin comment des espèces sous-marines pourraient nous permettre de produire de la lumière sans électricité !

Sur la mer, dans les airs et sur terre… Jamy part à la rencontre de celles et ceux qui s’inspirent de la nature pour répondre à nos nouveaux défis.

