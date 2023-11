« Le nounou de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 29 novembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Le nounou de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 novembre 2023 – Ce mercredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le nounou de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le nounou de Noël » : l’histoire, le casting

Sam doit s’occuper de sa nièce et de son neveu avant les vacances de Noël. Il sollicite l’aide de son voisin, Jason.

Avec : Jonathan Bennett (Sam Dalton), Georges Krissa (Jason DeVito), Chelsea Hobbs (Kathleen Walker), Everett Andres (Miles Walker)



VIDÉO Le nounou de Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Mariés à Noël ! ».

« Mariés à Noël ! » : l’histoire et le casting

Dans la petite ville de Rose Lake, Leah va avoir 30 ans le jour de Noël, mais cette année, son anniversaire n’est pas à l’ordre du jour. En effet, son frère, Paul, va épouser sa fiancée, Julia, ce jour-là. Les bagages de Julia ont été perdus dans l’avion au retour de Londres et sa magnifique robe de mariée doit être remplacée, tâche ardue car Julia y tenait plus que tout. Les préparatifs du mariage sont d’autant plus compliqués que Paul a acheté en secret à Julia la maison de ses rêves, celle de son enfance, où elle a toujours souhaité se marier. Les amies de Leah insistent pour qu’elle demande une fête pour son anniversaire à ses parents, mais elle souhaite uniquement se consacrer au mariage de son frère. Drew, leur voisin et ami d’enfance, est de passage dans la maison de sa grand-mère, entre deux missions d’enseignement à l’étranger. Secrètement, Drew est toujours amoureux de Leah et va se charger de lui organiser un anniversaire qu’elle n’oubliera jamais…

Avec : Emily Osment (Leah Taylor), Casey Deidrick (Drew Vaughn), Patch May (Paul), Frances Leigh (Julia Rutherford)