Les 12 coups de midi du 2 novembre 2023 : dernier indice, plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 2 novembre 2023, 39ème victoire d’Emilien – Il ne reste plus que 6 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Emilien a fait un Coup de Maître à 20.000 euros aujourd’hui et voit donc sa cagnotte arriver à un total de 193.463 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du jeudi 2 novembre 2023, 6 cases restantes sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un dernier indice est apparu. Il s’agit d’un insecte, et plus précisément un coléoptère vert. Il fait référence au film « Beetlejuice » puisque, rappelons-le, c’est l’actrice américaine Winona Ryder qui se cache derrière cette étoile mystérieuse. Aujourd’hui, Emilien a proposé le nom de l’actrice Emma Watson, mais c’est encore raté.

Explications des indices : le vaisseau spatial fait référence à sa participation à Star Trek, San Francisco car elle y vivait, la plume et l’encrier car son père était écrivain, le panneau « Taxi » en référence au film « Night on Earth », les gousses d’ail pour « Dracula », et la guirlande lumineuse pour un épisode de « Stran­ger Things », une paire de ciseaux pour le film « Edward aux mains d’argent »

Indices présents sur cette étoile : le Golden Gate Bridge (le pont de San Francisco), un vaisseau spatial, une plume et un encrier, un panneau « Taxi », des gousses d’ail, une guirlande lumineuse, des ciseaux, un coléoptère

Noms déjà proposés : Clara Luciani, Alizée, Bruce Lee, Will Smith, Alyssa Milano, Tom Cruise, Jack London, Robin Williams, Daniel Craig, Roger Moore, Idris Elba, Emma Watson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1