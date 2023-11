Ça commence aujourd’hui du 2 novembre 2023 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 novembre 2023, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est une rediffusion avec pour thème « Trois enfants… et un couffin ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 novembree 2023, « Trois enfants… et un couffin ! »

Sébastien, Laurie et Noémie forment un trouple amoureux depuis plusieurs années. Ensemble, ils ont décidé de faire un enfant, même si Laurie se considère plus comme une marraine. Une famille différente, mais où chacun a trouvé sa place.

Justin a grandi, au début des années 2000, dans un modèle familial différent puisqu’il a 3 mamans !

Des familles différentes, mais des familles avant tout, cet après-midi sur France 2.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 novembre 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Trois enfants… et un couffin ! », c’est cejeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.