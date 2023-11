Les Cinquante du 15 novembre : nouveau jeu, quels joueurs sont éliminés ? (résumé + replay épisode 51)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 51 du mercredi 15 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 51 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Simon a préparé le petit dej pour Cassandra…





Pour rigoler, Amélie propose à Cassandra de prendre sa place dans le lit. Simon s’approche pour lui faire un bisou, il soulève la couette et découvrir Amélie. Grosse crise de rire. Et Cassandra adore le geste de Simon.







Publicité





L’ambiance est tendue, Maissane fait la tête et est désagréable… Tout le monde hallucine. Maissane se sent intouchable grâce au joker de Nico, les autres sont déçus et ne la comprennent plus. Un clash éclate entre Maissane et Eloïse.

Les joueurs sont convoqués par le Lion dans l’arène pour le jeu numéro 16. Ils découvrent une grande horloge avec des chiffres romains. Ils doivent se placer au centre, sur le cercle noir. Ils sont plusieurs à ne pas savoir lire l’heure !… Il faudra se positionner sur la case de l’heure et des minutes. Sur la case de l’heure, le joueur est sauvé et peut éliminer le joueur de son choix tandis que celui sur la minute continuera le jeu.



Publicité





Au premier tour, Amélie est sur l’heure et Simon sur la minute. Amélie élimine Gary. Deuxième tour, Romain est sur l’heure et Stéphane sur les minutes. Romain élimine Vivian. Troisième tour, Jade est sur l’heure et Julie sur les minutes. Jade élimine Alex. Quatrième tour, Simon est l’heure et Julie sur les minutes. Simon élimine Maissane. Cinquième tour, Nicolas est sur l’heure et Stéphane sur les minutes. Nicolas élimine Cassandra. Sixième tour, Julie est sur l’heure, Stéphane sur les minutes. Julie élimine Eloïse. Le jeu est terminé !

Il y a donc 6 joueurs éliminés : Gary, Vivian, Alex, Maissane, Cassandra, et Eloïse. Ils doivent regagner le château tandis que les joueurs victorieux vont voter.

Les éliminés reviennent pour la cérémonie. Le Lion annonce que 3 joueurs seront sauvés et 3 seront éliminés ! Place au verdit. Sont sauvés les premiers : Cassandra (8/8) et Vivian (8/8).

Le premier éliminé, avec 0 voix, est… Maissane ! Le Lion demande à Nicolas s’il souhaite utiliser son joker pour sauver Maissane. Il hésite à le garder pour Alex… Réponse au prochain épisode !

VIDÉO Les Cinquante du 15 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 51 ce mercredi 15 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 16 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 52.