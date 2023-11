Les Cinquante du 20 novembre : qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 54)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 54 du lundi 20 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 54 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour la cérémonie et l’annonce du verdict des éliminés. Les joueurs victorieux ont du faire un choix entre Cassandra, Vivian, Alex et Maissane.





Le Lion annonce que 2 joueurs seront sauvés et les 2 autres seront éliminés. Le premier joueur à être sauvé, c’est Vivian (6/8) ! Il saute de joie, d’autant plus que c’est le jour de son anniversaire.







Annonce du premier joueur éliminé : Alex avec un seul vote sur 8 ! Le Lion annonce ensuite le second joueur sauvé : Cassandra avec 6 votes, Maissane est éliminée avec seulement 3 votes.

Il est temps pour Maissane et Alex de dire au revoir et de quitter le château. Nicolas est triste de perdre ces deux joueurs, il est désormais tout seul pour le reste de l’aventure.



Vivian retrouve Julie, il est très content et veut désormais profiter de son anniversaire. Le Lion annonce une soirée « Candy Party » dans le salon. Cassandra se met sur son 31 alors que Simon est malade.

Vivian fait un discours pour remercier tout le monde de l’avoir sauvé pour son anniversaire. Et il fait une déclaration à Julie.

Simon se confie à Cassandra au cours de la soirée. Il lui dit développer des sentiments pour elle mais il a peur de la suite à l’extérieur. Il craint qu’elle retourne avec Giovanni mais elle assure que ça ne sera pas le cas.

Et à la fin de la soirée, Vivian et Julie décident de passer une première nuit ensemble…

