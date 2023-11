Un si grand soleil du 21 novembre : Cécile soulagée, Carine dérape (résumé et vidéo épisode 1280 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 novembre, spoiler résumé de l'épisode 1280





Christophe décide de parler à Cécile… Il trouve qu’elle l’évite et voit bien qu’il y a un problème. Cécile lui demande quel serait le problème, Christophe remarque qu’ils ne peuvent plus se parler. Elle lui demande s’il y a quelque chose en particulier qu’il voudrait lui dire… Il lui dit de laisser tomber, elle s’en va.

Janet comprend que Becker a quelque chose à lui demander. Il lui dit de le prévenir si le Père Sylvio tente de la joindre. Elle lui dit qu’ils ne sont pas si proches que ça… Becker dit qu’ils ont passé du temps ensemble, ça créé des liens et il pourrait avoir envie de se confier. Janet l’interroge, il lui dit que ça concerne une enquête mais il ne peut rien lui dire.



Laumière appelle Boris pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour son premier jour en tant que commercial chez L Cosmétiques. Boris est choqué. Boris rejoint Bertier, il signe son CDD. Carine les rejoint et apprend que Boris a été embauché par Elisabeth. Boris paiera son verre en fin de journée pour fêter ça.

Hugo arrive triomphant au commissariat… Yann n’en revient pas et l’interroge mais Hugo ne veut rien dire. Becker explique à Cécile que le Père Sylvio pourrait bien être le fleuriste. Cécile semble septique mais pour Becker, tout colle. Cécile est d’accord pour la perquisition chez Sylvio. Au cours de la perquisition à l’église, Elise trouve un boitier permettant d’ouvrir n’importe quelle voiture.

Enric et Carine sont dans le bureau d’Elisabeth pour les négociations. Enric est conciliant mais pas Carine, qui ne lâche rien et se montre argneuse. Elle s’emporte et s’en prend violemment à Elisabeth. Elle lui parle de ses autres sociétés et va jusqu’à faire référence à la mort de son cousin… Elisabeth lui rappelle qu’elle est en CDD et elle peut très bien ne pas le reconduire ! Enric stoppe les négociations.

Carine a peur de se faire virer et Enric propose une grève. Elisabeth parle à Bertier, elle est à bout et ne comprend la réaction de Carine. Bertier comprend mais lui dit qu’elle n’aurait jamais du la menacer…

Manu parle à Becker de ce qu’ils ont trouvé chez Sylvio. Becker veut que ça avance, il trouve qu’ils piétinnent. Pendant ce temps là, Bernier retrouve Cécile. Il a enquête sur Sylvio, c’était quelqu’un de fragile qui a vu de nombreux massacres au Darfour. Il a eu plusieurs épisodes de dépression avant de devenir prêtre. Il a pu vouloir faire justice lui-même. Cécile le remercie, elle est soulagée et retrouve le sourire.

Boris a préparé son apéro, Carine lui parle de sa dispute avec Elisabeth… Et Elisabeth raconte tout ça à Alain, elle n’en revient pas et la trouve ingrate. Alain s’énerve, elle le saoule en parlant toujours de travail. Il s’emporte.

Cécile rentre chez elle, elle retrouve Christophe et Achille qui jouent au ping-pong. Elle a le sourire en les regardant et elle les rejoint pour jouer. Elle dit avoir passé une excellente journée ! Christophe l’interroge, elle lui dit qu’un dossier est entrain de se régler, elle est soulagée. Et elle lui annonce que Sylvio est soupçonné d’avoir tué Aubert. Christophe dit que c’est impossible.

