Les Cinquante du 8 novembre : nouveau jeu, qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 46)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 46 du mercredi 8 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 45 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Jessica et Nacca ont quitté le château. Eloïse doit se faire au départ de son homme mais elle est heureuse d’être rentrée au château.





Eloïse discute avec Maissane et elle doute de Simon… Pendant ce temps là, Gary est ravi de retrouver Simon.

Alex et Vivian discutent. Vivian explique à Alex que Gary va leur mettre à l’envers… Il est allé voir des filles pendant la nuit pour parler stratégie. Et Simon a dit à Vivian qu’il veut faire sortir Amélie ! Alex prévient Anaïs, ils montent un plan pour qu’Amélie entende Simon dire ça.







Les joueurs sont tous réunis pour un coup de folie. Ils ont 4 minutes pour reproduire un dessin avec des pancartes, en haut vu du ciel ! Mission réussie, la cagnotte monte donc à 23.050 euros !



Vivian parle à Amélie, il lui annonce que Simon a dit vouloir la faire sortir. Vivian aimerait qu’elle l’entende elle-même mais elle refuse de lui tendre un piège, elle le croit elle lui fait confiance. Vivian demande à Anaïs de se cacher pour qu’elle l’entendre et qu’elle le confirme à Anaïs. Amélie se cache dans un placard… Vivian va chercher Simon. Il lui demande s’ils sortent Amélie, Simon lui dit non… Simon lui dit qu’ils la sortiront plus tard. Anaïs n’en a pas perdu une miette et Maissane a tout entendu aussi. Anaïs prévient Amélie et Romain.

Place au jeu numéro 14. Chaque joueur doit se positionner devant une stèle. Le Lion valide les positions, les animaux distribuent des sacs. Chaque colonne correspond à un niveau de difficulté différent. Chacun a un plateau noir circulaire et un pied avec une balle. Ils doivent faire tenir le plateau en équilibre avec toutes les pièces ! Et ils sont tous en équipes par lignes. La dernière ligne sera éliminée !

La ligne d’Amélie, Scott, et Myriam réussit en premier, ils sont sauvés ! Alex, Eloïse et Jade se qualifient à leur tour ! Romain, Simon et Cassandra réussissent, suivis de Gary, Antoine et Nicolas. Il reste deux lignes mais il faudra attendre le prochain épisode pour savoir qui va se qualifier et qui sera éliminé !

VIDÉO Les Cinquante du 8 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce mercredi 8 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 9 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 47.