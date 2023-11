Les Invisibles du 8 novembre : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





Les Invisibles du 8 novembre 2023 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série policière « Les Invisibles ». Au programme aujourd’hui, deux épisodes inédits. Il s’agit déjà de l’avant-dernière soirée de la saison !





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







Les Invisibles du 8 novembre 2023 : vos épisodes inédits ce soir

Saison 3 épisode 4 : Camelia

Un squelette est retrouvé dans le jardin d’une maison. La nouvelle propriétaire est sous le choc. Rapidement, l’équipe des Invisibles soupçonne le neveu de l’ancien propriétaire, qui a repris la maison au moment de la mort de ce dernier.

Enzo, tout juste sorti de prison, semble avoir une idée bien précise en tête. Il se rapproche de cette jeune femme qui chante dans la rue, et use de ses charmes pour l’attirer dans ce qui ressemble à un piège. Mais, alors que son plan fonctionne, Enzo fait volte-face.

Saison 3 épisode 5 : Stardust

Les restes d’une fête sauvage, dans un bunker. Et un jeune homme, parmi les cadavres de bouteilles et les mégots, mort. Que s’est-il passé ? Parmi la centaine de jeunes présents, personne ne semble avoir rien vu. Rapidement, l’équipe découvre chez « Stardust », le profil d’un jeune homme mystérieux, tourmenté, artiste à ses heures perdues…



« Les Invisibles » : rappel de la présentation de la saison 3

Suite à l’opération « Fontana », l’équipe a été destituée, et chacun est maintenant isolé. Ben entraîne les policiers au sein de la salle de sport du commissariat, Duchesse s’occupe des tâches ingrates de l’équipe de Chistera, Marijo fait face à la retraite et tente de gérer Léa, sa petite fille.

Darius, lui, s’est retiré dans sa maison de campagne, loin de tout, et de tous.

Mais lorsque Chistera et le commandant Risser, nouvelle venue au sein de la Crim, découvrent, sur le cadavre d’un homme non identifié, une petite poupée avec des traces de l’ADN de Darius, tout change. Suspecté, Darius est surtout complètement chamboulé. Pourquoi cet homme qu’il n’a jamais vu possède-t-il ce jouet ? Pourquoi celui-ci porte-t-il son ADN ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?

Au gré de victimes sans identité toujours plus atypiques, l’équipe des Invisibles fait face à de nouveaux enjeux personnels qui les souderont plus que jamais. En reconstituant les histoires de ces Invisibles, ils se serrent les coudes. Ils sont une équipe. Et lorsqu’une affaire vient directement toucher leur chef d’équipe et son passé mystérieux, douloureux, Duchesse, Ben et Marijo sont des alliés précieux.

Interprètes et personnages

Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Déborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie)