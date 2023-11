Matt Pokora : son coup de gueule contre les NRJ Music Awards

Publicité





Matt Pokora a reçu un 17ème NRJ Music Award vendredi à l’issue de la cérémonie 2023 qui se déroulait comme chaque année à Cannes.





Mais cette cérémonie des NRJ Music Awards a été écourtée et pas moins de 7 catégories n’ont pas vu leur palmarès annoncé par Nikos Aliagas. Elles sont apparues rapidement au générique de fin et ont été annoncées sur le compte Twitter d’NRJ.







Et on peut dire que ça n’a pas plu à Matt Pokora, qui a reproché aux NRJ Music Awards leur manque de respect.

« On a ramené la coupe à la maison, 20 ans après toujours champions. Une pensée pour les dizaines de milliers de personnes qui ont voté pendant un mois, qui ont attendu 3h30 devant leur TV pour connaître le résultat et qui l’ont découvert dans le générique de fin de cérémonie » a déclaré Matt Pokora dans une vidéo sur son compte Instagram. « Le respect se perd de nos jours »



Et il en a remis une couche ce lundi matin dans Télématin sur France 2 : « Quand on voit les nommés, sans prétention aucune, je pense que c’était la catégorie avec les plus gros bonnets dedans. Et pour moi c’était très frustrant de me dire qu’il n’y a même pas une annonce oralement qui a été faite pour dire ‘Les artistes ne sont pas là…’. De mettre ça dans le générique, c’est comme si ça n’avait pas existé. On demande à un public de se mobiliser pendant un mois, les gens attendent et puis on leur annonce le truc comme ça »

VIDÉO Matt Pokora pousse un coup de gueule contre les NRJ Music Awards