New Amsterdam du 15 novembre : vos épisodes ce soir sur TF1

New Amsterdam du 15 novembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 continue de diffuser la saison 4 inédite de la série médicale « New Amsterdam ». Au programme aujourd'hui, trois nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne







New Amsterdam du 15 novembre : vos épisodes de ce soir

Episode 13 « Vive la résistance ! » : Max et Helen semblent heureux à Londres, mais Max n’ayant toujours pas reçu sa licence de médecin. En attendant, il occupe le poste de réceptionniste dans l’hôpital de Hampstead qu’Helen dirige. Il est très mauvais et cause beaucoup de retard. Il incite aussi les patients en oncologie à se révolter contre le système de santé britannique. Helen, qui tente elle aussi d’améliorer la situation mais de manière plus douce, avec des réformes à l’américaine, finit par réaliser une chose : ils ne peuvent pas appliquer ici les méthodes qu’ils appliquaient à New York. Helen décide donc de renvoyer Max de son poste de réceptionniste et lui annonce qu’elle ne le prendra par comme médecin, pour cette raison précise. A New Amsterdam, Reynolds et Claude profitent d’un test génétique que Lynn doit faire sur le fœtus pour demander un test de paternité, sans le lui dire. Lorsque la santé de la future maman est soudainement menacée, ils se rendent compte que leur affrontement est puéril et égoïste. Veronica applique des règles de plus en plus inhumaines pour faire toujours plus d’économies et de profits mais curieusement, elle présente Mia, cheffe du nouveau service de « Médecine holistique ». Wilder décident de rallier Reynolds, Iggy et Bloom à son idée : renverser Veronica en se révoltant.

Episode 14 « Médecines alternatives » : Max ne trouve toujours pas de travail à Londres. Il est soit trop qualifié, soit pas assez. Sur un coup de tête, il décide d’aider Sid, un patient du dispensaire d’Helen, chauffeur de taxi, furieux de devoir attendre un mois pour avoir rendez-vous. Max soigne donc son genou dans une ruelle derrière le dispensaire, dans son taxi, en recourant à plusieurs stratagèmes pour voler du matériel au dispensaire. A New Amsterdam, la résistance s’organise.



Episode 15 « Le poids de la famille » : Max, qui voit bien qu’Helen repousse le moment d’annoncer à sa mère qu’elle vit maintenant à Londres, la convainc d’organiser un déjeuner tous les trois. Mais Max, qui donne désormais des consultations dans la rue, arrive très en retard. Entre-temps, Sharpe a dit ses quatre vérités à sa mère et Max tente de recoller les morceaux, une fois seule avec Serwa. Helen lui reproche de s’immiscer dans sa vie de famille, ce qui blesse profondément Max. Trevor, qui découvre qu’Iggy est gay et marié, se sent très mal à l’aise d’avoir joué le jeu de la séduction avec lui, sur le ton de la blague, pensant que rien n’était en jeu. Iggy le rassure, mais il est troublé par les mots de Trévor, qui regrette de ne pas l’avoir rencontré quinze ans plus tôt. Lauren apprend par Reynolds que Leyla doit venir à l’hôpital le jour-même.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

« New Amsterdam » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.